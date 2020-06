Lundbeck skal have betalt konkurrenter for ikke at udvikle kopier af medicin.

EU-Domstolens generaladvokat lægger op til, at EU-Domstolen skal afvise en appel fra Lundbeck i en kartelsag, hvor det danske medicinalselskab har fået en bøde på cirka 700 millioner kroner.

Det oplyser EU-Domstolen i en pressemeddelelse.

Sagen går på, at Lundbeck skal have betalt fire konkurrenter for at undlade at lancere kopier af depressionsmidlet Cipramil, da patentet udløb i 2002.

Sagen skal nu behandles hos EU-Domstolen. Dommerne hos EU-Domstolen arbejder uafhængigt af generaladvokaten, men domstolen kommer til samme afgørelse i mere end halvdelen af sagerne.

Sagen mod Lundbeck har en del år på bagen. Afgørelsen fra EU-Domstolen faldt i 2016, efter at Lundbeck i 2013 blev pålagt en bøde af EU-Kommissionen.

/ritzau/