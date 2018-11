Tirsdag er forskudsopgørelsen for 2019 tilgængelig på Skattestyrelsens hjemmeside.

Få det nu gjort. Gør dig selv en tjeneste. Undgå skattesmæk.

År efter år lyder opfordringer om at tjekke og rette i forskudsopgørelsen, og tirsdag 13. november er en god anledning at gøre det.

Her kommer Skattestyrelsen nemlig med den nye forskudsopgørelse for næste år.

- Forskudsopgørelsen er et budget over den skat, man skal betale i 2019, siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent hos revisor- og rådgivningsselskabet BDO Danmark.

- Hvis ikke den er rigtig, så kan man ende i den situation, at man får en stor restskat.

Meget bliver i dag indberettet automatisk. Alligevel endte lige knap hver tredje sidste år med at få et skattesmæk.

Derfor er det vigtigt at tjekke opgørelsen igennem - især hvis der er sket større ændringer i ens liv.

- Hvis man har fået nyt arbejde eller har forladt arbejdsmarkedet med den konsekvens, at man har fået en anderledes indkomst, kan det være en god idé at rette i forskudsopgørelsen, siger Henning Boye Hansen.

Han minder dog om, at forskudsopgørelsen også kan ændres i løbet af 2019.

Og da det ikke er alle, der har det fulde overblik over de forventede indtægter i 2019, kan det også være en løsning, understreger han.

- Men hvis man vil undgå en restskat, fordeler man smerten mest ved allerede at få ændret den nu, siger chefkonsulenten.

Derudover understreger Henning Boye Hansen, at ændringer i fradragene er mindst lige så vigtige som indkomstændringer.

- I virkeligheden betyder lønnen ikke nødvendigvis så meget. Hvis man tjener mere end det, som man har registreret, bliver der også indeholdt mere, og tjener man mindre, bliver der også indeholdt mindre, siger han.

På Skattestyrelsens hjemmeside er der en række guider til opgørelsen. Ellers er det også muligt at ringe til kundecenteret og få hjælp.

Skattestyrelsen anbefaler blandt andet, at man tjekker sin forskudsopgørelse i følgende situationer:

* Hvis man går op eller ned i løn.

* Hvis man begynder at få pension eller efterløn eller begynder eller stopper med at få SU.

* Hvis man begynder eller stopper med at få kørselsfradrag - eller det ændres.

* Hvis man får eller stopper med at have fradrag for renteudgifter.

* Hvis man køber bolig eller sælger bolig.

* Hvis man starter virksomhed.

* Hvis man bliver gift eller skilt.

/ritzau/