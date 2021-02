Mads Krogsgaard Thomsen rykker fra Novo Nordisk til Novo Nordisk Fonden.

Han har været med til at udvikle en lang række behandlinger, som gør livet lettere for sukkersygepatienter verden over, og han har været med til at gøre Novo Nordisk til en af Danmarks største virksomheder.

Men ved udgangen af februar er det slut. Novo Nordisks forsknings- og udviklingsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen, forlader selskabet.

Den 60-årige direktør har haft stillingen de sidste 21 år og været hos Novo Nordisk i 30 år.

Han skal i stedet være direktør for Novo Nordisk Fonden. Det oplyser fonden i en pressemeddelelse.

Fonden har en stor ejerandel i Novo Nordisk og Novozymes og har derudover ejerandele i en lang række virksomheder via investeringsselskabet Novo Holdings. Den uddeler årligt milliarder til almennyttige formål.

- Novo Nordisk Fonden er i dag blandt verdens tre største fonde og har i de seneste år opbygget en erfaren og dygtig organisation, som jeg glæder mig til at arbejde sammen med.

- Ambitionen er at støtte endnu flere initiativer og projekter til gavn for mennesker og samfund, siger han i en pressemeddelelse.

Mads Krogsgaard Thomsen afløser Birgitte Nauntofte, der har haft posten siden 2009. Hun har ifølge fonden selv ytret ønsket om at prøve noget andet i den sidste del af sin karriere.

Mads Krogsgaard Thomsen er blevet ansat af sin tidligere chef Lars Rebien Sørensen, der gennem en årrække var øverste direktør i Novo Nordisk og i dag er bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden.

Ifølge Novo Nordisk Fonden er Mads Krogsgaard Thomsen valgt gennem en proces, hvor mere end 100 kandidater er blevet screenet.

Hos Novo Nordisk er afløserne for Mads Krogsgaard Thomsen fundet internt.

To mand er hyret internt til at afløse ham hos Novo Nordisk. Det bliver Marcus Schindler og Martin Holst Lange.

/ritzau/