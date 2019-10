Det er ifølge forskere sikkert, at vi nu kan lave grønt flybrændstof. SAS ser positivt på at kunne bruge det.

Vi er særdeles tæt på at kunne producere bæredygtigt brændstof til fly. Det afhænger blot af, om det kan produceres i store nok mængder.

Det vurderer to forskere fra Syddansk Universitet. De står bag en foreløbig rapport, der viser mulighederne for at fremstille bæredygtigt, grønt flybrændstof i Danmark.

- Teknisk har vi det, der skal til. De her anlæg findes rundt omkring i verden, så vi kunne lige så godt bygge sådan et anlæg i Danmark i dag, siger Anders Winther Mortensen, ph.d og førsteforfatter på rapporten om grønt flybrændstof.

Det samme vurderer Henrik Wenzel, der står i spidsen for forskerholdet.

- Rapporten viser, at det er meget realistisk. Jeg vil endda sige, at det er sikkert, for vi baserer det på eksisterende teknologi, siger Henrik Wenzel.

Anders Winther Mortensen understreger, at det i dag kun er muligt at lave brændstoffet i små mængder. Det laves af biogas fra eksempelvis kolort, og det er der ikke nok af i Danmark til at dække flyenes behov.

Løsningen er at spalte kolorten med brint. Forskernes målsætning er, at det skal være muligt i 2025.

- Det er vigtigt, at vi får brint ind i vores brændstof, for hvis vi ikke gør det, har vi ikke biomasse nok til at dække vores forbrug, siger han.

Nature Energy producerer biogas og er med i projektet om grøn flybrændstof. Koncernens opgave er nu at udvikle en metode til at lave endnu mere biogas end i dag.

- Der skal produceres biogas nok nu. Vores opgave er at bygge biogasanlæg og producere så meget, at grundbestanddelen er tilgængelig for det her brændstof, siger direktøren i Nature Energy, Ole Hvelplund.

Brændstoffet kommer ifølge Anders Winther Mortensen til at koste omkring to til tre gange så meget, som almindeligt flybrændstof koster.

Alligevel ser flyselskabet SAS positivt på muligheden for at bruge det i den nærmeste fremtid.

- SAS har en klar ambition om at stimulere markedet for netop alternative, bæredygtige brændstoffer, da prisen lige nu er 3 til 4 gange højere end traditionelt flybrændstof, siger Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS.

Rapporten om grønt flybrændstof er lavet med sammenslutningen Nisa og ingeniørvirksomheden Niras og med penge fra en række virksomheder, herunder SAS og Nature Energy.

/ritzau/