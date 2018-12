Aftalen om arbejdstid er et lille, men meget vigtigt skridt i den rigtige retning, vurderer forsker.

DSB og Dansk Jernbaneforbund nåede mandag en smule tættere på en aftale for lokomotivførerne, som flere gange har nedlagt arbejdet i november, hvilket har påvirket togdriften i hele landet.

Således er en aftale om arbejdstiden for 500 lokomotivførere i S-togene på plads. Intet bliver dog underskrevet, før man har en aftale for alle 3000 lokomotivførere.

Laust Høgedahl, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, ser aftalen som et vigtig skridt i forhandlingerne, omend der stadig er lang vej igen.

- Spørgsmålet om arbejdstid har været en af de største knaster, så det er rigtig positivt, at man har knækket en nød der.

- Omvendt er der stadig meget, man mangler at forhandle på plads. Så man er langt fra at være i mål, men det er et lille og vigtigt skridt i den rigtige retning, siger han.

Formanden for Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, der forhandler på lokomotivførernes side, siger, at aftalen blot er et lille komma.

Organisationen mener, at DSB bevidst forsøger at male et billede af, at de samlede forhandlinger stort set er i mål.

Laust Høgedahl genkender billedet af, at hver side i forhandlingerne forsøger at tage teten.

- Begge parter har behov for at positionere sig i forhold til de videre forhandlinger. DSB melder ud, at de har en aftale, og at der er skred i forhandlingerne.

- Lønmodtagerne har et stærkt behov for at melde ud, at kampen ikke er slut endnu.

- Selv om man har lavet en aftale her, bliver den kun ført til protokol. Der er altså intet, der binder indtil videre, før alt er på plads og underskrevet, siger Laust Høgedahl.

/ritzau/