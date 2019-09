Klimaforandringerne vil gøre jord mindre dyrkelig i store dele Europa, viser rapport fra EU-agentur.

Der er risiko for en fremtid med mangel på mad, fordi et varmere klima vil mindske det areal på jorden, hvor der kan dyrkes fødevarer.

Sådan lyder det fra Jørgen E. Olesen, der forsker i klima og landbrug på Aarhus Universitet.

Vurderingen kommer på bagkant af en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der har fremskrevet udviklingen for store dele af EU.

Den viser, at særligt Sydeuropa går mod en fremtiden med ringere landbrugsjord.

Tørke, hedebølger og oversvømmelser vil betyde, at den landbrugsmæssige værdi af jorden vil falde op mod 80 procent i Spanien i år 2100.

Jørgen E. Olesen mener, at man skal være forsigtig med at konkludere for hårdt på de helt præcise konsekvenser, men kalder udfordringen "meget stor".

- Sydeuropa vil blive hårdt ramt, fordi det bliver for varmt og tørt. Men der kommer til at ske det, at man vil rykke en del af dyrkningen ind i vintersæsonen, hvor der stadig vil være nedbør.

- Samtidig er der mulighed for at udvikle nye løsninger, der gør, at man bedre kan dyrke jorden. De to forhold kan måske modvirke en del af det.

- Når det er sagt, så er det en meget stor udfordring, som vi står over for, siger Jørgen E. Olesen.

I Frankrig, Italien, Portugal og Grækenland er scenariet ifølge EEA-rapporten et fald med 20 til 60 procent.

Ser man på verdensplan, vil klimaforandringerne ifølge Jørgen E. Olesen betyde, at der i fremtiden formentlig bliver for lidt areal at dyrke på til at mætte verdens befolkning.

- Det vil betyde, at der vil blive pres på at levere nok korn til både mad og foder, og at der i nogle år ikke vil være nok til befolkningen, som også er voksende.

- Derfor vil prise på fødevarer gå op, og dem, der ikke har råd til at betale det, vil sulte, siger Jørgen E. Olesen.

Mens landbruget i Sydeuropa på EU-plan ifølge rapporten bliver hårdest ramt, vil den landbrugsmæssige værdi af jorden i Danmark stige med 20 til 40 procent i år 2100.

- Danmark ligger i et smørhul klimamæssigt. Selv om vi får et mere variabelt klima, kommer vi ikke til at opleve voldsomt store hedebølger og tørker, og vi kan stadig godt håndtere ekstra nedbør, siger Jørgen E. Olesen.

Spørgsmålet er, om det vil give anledning til at dyrke mere i Danmark.

- Lige nu er der politisk fokus på at rejse skov på dansk landbrugsareal, fordi det klimamæssigt kan være godt for Danmark isoleret set.

- Jeg ser et stort dilemma i, hvordan Danmarks areal i fremtiden skal bidrage til løse til den fremtidige problemstilling, der handler om, at vi formentlig kommer til at mangle fødevarer på verdensplan, siger Jørgen E. Olesen.

