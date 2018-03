Fagforeninger og arbejdsgivere kæmper for at vinde befolkningens gunst i overenskomstkonflikt, mener forsker.

København. Endnu et bevis på det elendige forhandlingsklima for de offentlige overenskomster.

Sådan betegner professor Henning Jørgensen det seneste skridt fra de offentligt ansattes fagforeninger. De sår nu tvivl om, hvorvidt arbejdsgivernes varsel om lockout overhovedet er gyldige.

- Det fortæller om et forhandlingsklima, der er brudt helt ned. Det er måske dårligere, end det nogensinde har været, siger Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

To af forhandlerne, Flemming Vinther fra de statslige ansatte og Dennis Kristensen fra fagforbundet FOA, kalder arbejdsgivernes varsler for upræcise.

Fagforeningerne siger, de har svært ved at vide, hvilke af deres medlemmer bliver lockoutet, hvis konflikten bliver til virkelighed, og hvilke medlemmer der skal arbejde videre som normalt.

FOA har givet arbejdsgiverne to dage til at komme med en uddybning.

I Danske Regioner forstår man ikke kritikken af varslernes præcision.

- Men vi tager selvfølgelig gerne et møde med fagforeningerne - især hvis vi modtager en begæring om et fællesmøde, skrev Danske Regioner i en mail tirsdag.

Hos kommunerne vil man drøfte sagen onsdag, oplyser KL.

Ifølge Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet ligner det et forsøg fra fagforeningerne på at få modparten til at se uansvarlig ud.

- Der kan være den realitet i det, at varslerne er for generelle.

- Men man må også sige, at det er et led i kampen om at fremstille modparten som den, der udløser en storkonflikt, hvis den kommer, siger professoren.

En konflikt, der berører så mange offentlige ansatte på tværs af områder, er aldrig set før. Derfor er parterne bange for at få skylden for de store forstyrrelser i samfundet, en storstrejke eller lockout vil medføre.

- Derfor tager man allehånde midler i brug for at vinde befolkningens gunst, også igennem medierne, siger Henning Jørgensen.

Den ulmende konflikt bunder især i tre store knaster: lønstigninger, betalt spisepause og lærernes arbejdstid. For tiden mødes parterne i Forligsinstitutionen for at se, om de kan nærme sig hinanden.

/ritzau/