Hvad du ønsker, skal du få.

Måske bare ikke lige i år, hvor coronakrise og deraf følgende internationalt transportkaos truer med at skabe forsinkelser på en række populære julegaver.

Det skriver Finans.dk.

Med et halvt år til juleaften er ønskesedler og gaveindkøb næppe det første, der trænger sig på.

Men i detailhandlen er man allerede begyndt at bekymre sig for julehandlen, som bliver særligt udfordret i år på grund af store forsinkelser og mangel på varer.

Ifølge mediet forventer folk i branchen, at de problemer, som man allerede nu kæmper med, vil strække sig helt frem til jul.

»Det er ikke sådan, at vi ikke kommer til at kunne lægge pakker under juletræet, men hvis man skal være sikker på at få en meget specifik vare, så skal man holde øje,« siger Simon Frølich, salgschef i elektronikforhandleren Power, til mediet.

De globale forsyningskæder har været i ubalance, siden de store nedlukninger i en lang række vestlige lande.

Salgchef i Power Simon Frølich forventer, at det kan blive svært at få fat på en række varer op til jul. (Arkivfoto) Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Salgchef i Power Simon Frølich forventer, at det kan blive svært at få fat på en række varer op til jul. (Arkivfoto) Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Det har blandt andet skabt massiv efterspørgsel på alt fra kaffemaskiner, computere og motionscykler, som bliver produceret i Asien.

Dertil kommer, at nogle varer slet ikke bliver produceret på grund af mangel på reservedele og produktion på nedsat kraft.

Også Elgiganten oplever allerede nu problemer med at skaffe varer og store forsinkelser.

Det er særligt bærbare computere og iPads, der er problemer med at få nok af.

Hos begge de to elektronikgiganter forventer man, at udfordringerne vil fortsætte et godt stykke tid ind i 2022.