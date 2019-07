Forsikringsselskabet Vendsyssel A/S har fået en stor bøde i Retten i Hjørring for at have ringet til folk på Robinsonlisten.

Selskabet har ringet til i alt syv personer på listen og skal nu betale 50.000 kroner i bøde.

Robinsonlisten er en liste, man kan tilmelde sig, hvis man ikke ønsker at blive kontaktet i marketingsammenhænge.

Alligevel havde forsikringsselskabet kontaktet syv personer på listen.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

'Når en forbruger tilmelder sig Robinsonlisten, ønsker han eller hun at blive fri for enhver form for telefonsalg. Det skal virksomhederne respektere,' siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Hun er derfor glad for resultatet, der skal være med til at sende et vigtigt signal.

'Vi modtager mange klager over telefonsalg fra forbrugere, som er tilmeldt Robinsonlisten, men som alligevel bliver kontaktet, fordi virksomhederne ignorerer listen.'

'Derfor er det et vigtigt signal, at retten har fastslået, at virksomhederne risikerer store bøder ved at ignorere Robinsonlisten,' siger hun.

Man kan tilmelde sig Robinsonlisten på borger.dk.

Når det er gjort, er det ulovligt for firmaer at kontakte vedkommende i marketingsøjemed med mindre borgeren særskilt har givet tilladelse.

Det var ikke tilfældet med de syv personer på listen, som Vendsyssel A/S kontaktede, og derfor skal de nu betale den store bøde.