Rejseforsikringer dækker, selv om man trodser Udenrigsministeriets vejledning. Evakuering er ikke dækket.

Hvis man vælger at rejse til Sydeuropa i sommerferien og dermed trodse Udenrigsministeriets rejsevejledninger, vil rejseforsikringen som udgangspunkt dække sygdom, skader eller uheld.

Men man kan komme i problemer under en ny bølge af coronavirus og ikke få dækning, hvis man strander i udlandet eller hurtigt skal hjem, fordi et land lukker ned.

Sådan er meldingen fra de fire største forsikringsselskaber i Danmark, Tryg, Topdanmark, Codan og Alm. Brand.

De yder dækning i EU og nogle få andre lande i Europa, men fraråder alligevel at trodse myndighedernes anbefalinger.

Fra 15. juni fraråder Udenrigsministeriet ikke længere rejser til Norge, Tyskland, Island og Færøerne, men fraråder ikke-nødvendige rejser til resten af verden.

- Vi vil gerne sikre vores kunder i den her ekstraordinære situation, hvis de uforvarende havner i problemer på deres ferie, siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør hos Topdanmark.

- Men det er samtidig vores klare anbefaling, at man bliver hjemme, og det er også vores indtryk, at de fleste gør det, siger han.

Hos Topdanmark og Alm. Brand vil man også være dækket, hvis man bliver smittet med coronavirus.

- Der kan dog være situationer, hvor man på grund af forholdene på destinationen ikke kan få den nødvendige hjælp og behandling, skriver Alm. Brand på sin hjemmeside.

Tryg og Codan dækker til gengæld ikke, hvis man bliver smittet med coronavirus.

- Forsikringen dækker ikke sygdom relateret til Covid-19, og er man rejst afsted til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder rejser, vil forsikringen ikke dække evakuering eller for ufrivilligt ophold, hvis man strander i landet, fordi udrejse ikke er muligt, skriver Tryg i en kommentar.

Hos Codan dækker rejseforsikringen ikke, hvis skaden på nogen måde kan relateres til coronavirus.

- Vi anbefaler, at man bliver hjemme. Hvis du alligevel vælger at tage afsted, så påtager du dig selv en forøget risiko.

- Vi dækker ikke en coronarelateret skader, men hvis du kører galt i Frankrig, eller brækker armen, når du reparerer din ødegård i Sverige, så hjælper vi, siger Mads Foged, der er privatkundedirektør hos Codan.

Codan understreger, at skader meget let kan blive coronarelateret.

For eksempel dækker forsikringen ikke, hvis der ikke er plads på et offentligt sygehus, der er overbelastet af coronapatienter, og man i stedet skal på et privat hospital.

/ritzau/