TV2 og Politiken kan nu afsløre navnene på de to personer i USA, som har været indover sagen om udbytteskat.

I sagen om udbyttemilliarder, der er forsvundet fra den danske statskasse, har det hidtil kun været finansmanden Sanjay Shah og hans medsammensvorne, som mere specifikt er blevet peget på som gerningsmænd.

Men nu kan TV2 og Politiken sammen med en række andre medier afsløre navnene på to forretningsmænd i USA, der kan have ladet sig inspirere af Shahs metoder og selv trukket flere milliarder af kroner ud af statskassen på vegne af et netværk.

Personer med kendskab til netværket peger på de to forretningsmænd Matthew Stein og Jerome Lhote som bagmænd i gruppen.

Ifølge medierne understøttes oplysningerne af dokumenter fra civile retssager, forhandlinger med Skattestyrelsen og politiets efterforskning.

Skattestyrelsen mener, at den danske statskasse fra 2012 til 2015 blev snydt for 12,7 milliarder kroner i svindel med udbytteskat.

De penge forsøger staten nu at få hjem ved forskellige domstole.

