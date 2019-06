Da Conny Monfeldt Hansen for tre år siden mistede sin mand, trådte hun til efter ham som direktør for Sønderjyske Turistfart for at opfylde hans ønske om, at det skulle fortsætte uden forandringer.

Siden er det dog kun gået én vej for firmaet fra Aabenraa, og det er nedad. Nu står det over for en konkursbegæring.

Det skriver JydskeVestkysten.

Det var tilbage i begyndelsen af 2016, at ejeren af Sønderjyske Turistfart - Svend-Erik Monfeldt Hansen - døde.

Det har dog ikke været nemt for hans hustru, Conny Monfeldt Hansen, at drive firmaet videre, og hele egenkapitalen på knap to millioner forsvandt i løbet af to år. Sidste år besluttede hun derfor sammen med selskabets revisor - Kaj Glochau - at afhænde forretningen.

Den dag i dag har 15 chauffører dog stadig feriepenge til gode hos deres tidligere arbejdsgiver, men det er penge, som firmaet ikke har.

12 af de 15 chaufførers fagforening, 3F Aabenraa, har derfor indgivet en konkursbegæring mod det, der er tilbage af Sønderjyske Turistfart i et forsøg på at få dækket chaufførernes tilgodehavende af feriegarantifonden.

Til JydskeVestkysten forklarer Kaj Glochau, at Conny Monfeldt Hansen er ked af, at det er endt på denne måde.

»Conny er vældig ked af, at det ikke lykkes af hensyn til eftermælet,« forklarer han.