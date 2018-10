Bestyrelsesformand i designeren Ilse Jacobsens selskab, Morten Albæk, er klar til at skifte ud i ledelsen i selskabet.

Det fortæller han mandag til Berlingske, efter at flere end 25 nuværende og tidligere ansatte har berettet om et 'ødelæggende' arbejdsmiljø.

»Vi er i fuld gang med at tage de nødvendige handlinger for at løse de udfordringer, virksomheden har. En af de primære drivere for engagement er ledelsen, og der har ikke været bedrevet en tilfredsstillende form for ledelse hos Ilse Jacobsen. Det er der 100 pct. enighed om i bestyrelsen,« siger Morten Albæk til Berlingske.

Han fortæller til avisen, at han er klar til at skifte Jesper Bo Hansen, Ilse Jacobsens mand, der er CEO i selskabet, ud.

Morten Albæk er bestyrelsesformand i Ilse Jacobsens selskab IJH A/S. Arkivfoto Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Morten Albæk er bestyrelsesformand i Ilse Jacobsens selskab IJH A/S. Arkivfoto Foto: Thomas Lekfeldt

Og Ilse Jacobsen skal i højere grad bruge sine kræfter på at promovere brandet i udlandet, lyder det.

Morten Albæk håber at have en ny ledelse parat til nytår.

Meldingen kommer efter, at Berlingske søndag fortalte, at Ilse Jacobsen, der nok mest er kendt for sine ikoniske gummistøvler samt hendes medvirken i DR-succesen, 'Løvens Hule,' har tabt en række af arbejdsretlige sager.

Ilse Jacobsen har kaldt beskyldningerne fra de ansatte for ‘unfair.’

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Ilse Jacobsen.