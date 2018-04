Forhandlingerne i Forligsinstitutionen fortsætter onsdag.

I nat lykkedes det Danske Regioner og fagforbundene under LO samt Dansk Socialrådgiverforening at indgå en overenskomstaftale. Til stor tilfredshed for blandt andet FOA, mens resten af lønmodtagernes fagforbund ikke var begejstrede. Både FTF og Akademikerne forlod forhandlingerne.

Forhandlingerne fortsætter fra klokken 10 med kommuenrne, men du kan allerede nu følge udviklingen LIVE herunder.