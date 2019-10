Tidligere topfolk fra Amagerbanken har indgået forlig med Finansiel Stabilitet efter flere år med retssager.

Efter flere år med retssager har en række tidligere topfolk fra Amagerbanken valgt at indgå forlig i en sag med Finansiel Stabilitet.

Det skyldes et ønske om at få lukket sagen, så alle parter kan komme videre i deres liv, siger Niels Erik Nielsen, tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken.

- Uanset at de har dommen i bagagen, så er der et ønske om at kunne rejse sig op og kunne begynde at trække vejret uden at skulle tænke på den her sag. Det har betydet rigtig meget for alle, fortæller han.

Sammen med syv andre tidligere topfolk fra Amagerbanken, der gik konkurs i 2011, skal Niels Erik Nielsen samlet set betale 255,5 millioner kroner til staten.

Beløbet er blevet bestemt igennem det forlig, der er indgået mellem Finansiel Stabilitet og de tidligere folk fra den konkursramte bank.

Forliget er indgået, efter at landsretten i juni afgjorde, at den tidligere ledelse skulle betale 225 millioner kroner i erstatning til staten.

Den dom var Niels Erik Nielsen og de andre tidligere Amagerbanken-folk ikke enig i, og derfor søgte de efterfølgende Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Så langt når sagen dog ikke, nu hvor der er indgået forlig i sagen. Men på trods af det mener den tidligere bestyrelsesformand i Amagerbanken fortsat, at dommen ikke er rigtig.

- Vi har skrevet under på et forlig, hvor vi selvfølgelig har været helt vidende om, at vi hermed afsluttede den her sag.

- Men vi har også gjort det med den fortsatte tro på, som vi også er blevet rådgivet om, at dommen ikke er rigtig, siger Niels Erik Nielsen.

På grund af forliget har Finansiel Stabilitet nu afsluttet sagen mod den tidligere ledelse.

Ifølge Niels Erik Nielsen betales en del af den samlede erstatning af hans eget forsikringsselskab. Han ønsker dog ikke at oplyse hvor meget, eller hvordan de 255,5 millioner kroner i det hele taget fordeles mellem de dømte.

Da staten valgte at lægge sag an mod den tidligere ledelse, var kravet i landsretten 375 millioner kroner, altså godt 120 millioner kroner mere end det som der nu skal betales som følge af forliget.

Forud for dommen i landsretten i juni havde byretten i 2017 valgt at frikende den tidligere ledelse for ansvar.

/ritzau/