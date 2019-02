I flere uger har flyselskabet Norwegians topledelse holdt på hemmeligheden.

Men nu løfter bestyrelsesformand Bjørn Kise sløret og fortæller, at både han og selskabets karismatiske administrerende direktør var klar til at sælge selskabet, men i sidste øjeblik faldt aftalen igennem.

Spekulationerne tog for alvor fart, da IAG, som ejer British Airways, købte aktier i Norwegian og meldte sin interesse for at købe selskabet i foråret i fjor. Andre selskaber var også interesseret, fortæller Bjørn Kise i et længere interview med det norske erhvervsmedie E24.

»I november kom en interessent på banen med et bud. Buddet var isoleret set godt nok til, at vi kunne gå videre med det, og bestyrelsen anbefalede det,« siger Bjørn Kise.

Han fortæller ikke, hvem buddet kom fra, men processen trak ud, og efterhånden måtte Norwegian arbejde på den plan B, der nu er blevet plan A: At få tilført flere penge til selskabet uden at sælge det.

»Vi måtte sørge for, at vi havde likviditet og kapital. Vi har aldrig været på kant med kreditorgrænsen og vil heller aldrig komme det,« siger Bjørn Kise.

Men selv om Norwegian-aktien tirsdag tabte flyvehøjde, da salget røg på gulvet, og selskabet samtidig varslede et blodrødt milliardunderskud for 2018, er der ikke grund til at være bekymret for selskabets overlevelse, vurderer luftfartsanalytiker i Sydbank, Jacob Pedersen.

»Norwegian-brandet er så stærkt, at selv om selskabet er en finansiel katastrofe lige nu, er det samtidig en stor kommerciel succes,« siger han.

Fakta om Norwegian Selskabet blev grundlagt i 1993 og startede med norske indenrigsflyvninger, men begyndte op gennem 00'erne også at flyve rundt i Europa. Norwegian etablerede sig i København i 2008 efter Sterlings konkurs. Norwegian er i dag det femtestørste lavprisselskab i verden, det tredjestørste lavprisselskab i Europa og det søtrste af alle flyselskaber i Skandinavien. Selskabet har omkring 10.000 ansatte og omsatte i 2017 for knap 24 milliarder danske kroner. Norwegian beflyver 500 ruter til 152 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellemøsten, Thailand, Singapore, Argentina, Caribien, USA og Sydamerika. Selskabet gjorde alvor af planer om langdistanceruter i sommeren 2013 med ruter til New York og Bangkok fra Oslo. Siden har selskabet udvidet antallet af de lange ruter fra Norden. Kilder: Norwegian, check-in.dk og Ritzau.

Når Norwegian har fået så ondt i økonomien, skyldes det ikke, at kunderne holder sig væk. Væksten har været på op mod 30 procent om året og er blandt andet sket ved at udvide med ruter over Atlanten. Det har skabt en forretning, der er meget mere kompleks end før.

»Man har alle muligheder for at vende forretningen, og det er det, der er brug for. Man er kommet for sent i gang, men nu tager man fat.«

Norwegian er lykkedes med at skaffe tre milliarder friske norske kroner til selskabet via en aktieemission, og samtidig mener man at kunne spare to milliarder kroner på diverse effektiviseringer rundt i selskabet, der beskæftiger omkring 10.000 ansatte.

Der er ikke anden vej frem for selskabet her og nu, vurderer Jacob Pedersen.

På pressemøde efter pressemøde har Bjørn Kjos fortalt om nye ruter og indkøb af nye fly - men nu er der mørke skyer over hans norske flyimperium. Foto: Heiko Junge/Scanpix Norge/Ritzau Scanpix Vis mere På pressemøde efter pressemøde har Bjørn Kjos fortalt om nye ruter og indkøb af nye fly - men nu er der mørke skyer over hans norske flyimperium. Foto: Heiko Junge/Scanpix Norge/Ritzau Scanpix

»Når salget ikke lykkedes, hænger det også sammen med Bjørn Kjos. Han har meget lidt lyst til at afgive Norwegian på et tidspunkt, hvor det giver ham alvorlige ridser i eftermælet. Hvis Norwegian bliver solgt nu, vil hans eftermæle ikke være, at han var visionær - men at han slog et større brød op, end han kunne bage. Det er ikke det eftermæle, man går og drømmer om.«

Det sætter dog ledelsen i en svær situation.

»Alle aktionærer står nu med en aktie, der er markant mindre værd end for blot noget tid siden. Ledelsen må nu vende flyet og få det bedste ud af Norwegian,« siger Jacob Pedersen.

Torsdag må aktionærerne igen holde vejret. Her kommer Norwegian med sort regnskab for fjerde kvartal - og det vil forventeligt også have blødrøde milliard-tal på bundlinjen.