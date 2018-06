I videoen herover kan du se en af forlystelserne i Fårup Sommerland.

Det gode sommervejr har givet flere af landets turistattraktioner en ekstra god start på sæsonen.

Landets sjette største turistattraktion, Djurs Sommerland, åbnede i år 27. april - og er ifølge direktør Henrik B. Nielsen kommet godt fra start. Ikke mindst takket være maj måned, der blev den varmeste maj siden 1989.

»Vi har haft 15-20 procent flere gæster, end vi normalt har i maj. I år har vi haft nogle helligdage, der kan gøre det svært at sammenligne, men selv når man tager højde for det, er det gået ret godt, når man sammenligner med sidste år, som også var fornuftig,« siger han.

Også Tivoli, der med 4,4 millioner gæster sidste år er landets største turistattraktion, melder om fremgang for den gamle have i hjertet af København.

»Vi oplyser ikke gæstetal, men kan da godt røbe, at vi er glade og stærkt tilfredse for det gode vejr, og vi kan godt mærke, at vi har godt tag i gæsterne. Her er vi stærkt hjulpet af det gode vejr – hvad der også kan aflæses i salget af f.eks. is og ønsket om at spise udenfor i disse solskinsdage: Så ingen klager her,« skriver Tivolis pressechef Torben Plank i en e-mail.

Fårup Sommerland har fået flere besøgende i maj. Foto: PR SCHÃ?TZE RENÃ? Vis mere Fårup Sommerland har fået flere besøgende i maj. Foto: PR SCHÃ?TZE RENÃ?

Gæsterne er også valfartet til Nordjyllands største turistattraktion, Fårup Sommerland. Parken har haft 18 procent flere gæster i maj.

»Det skønne sommervejr har også haft en betydning for os. Vi har både haft flere nordjyder og endagsturister. Turistsæsonen er først lige ved at begynde, og vi er foran budgettet. Det er vi glade for,« siger administrerende direktør Per Dam.

I Københavns Zoo, landets fjerdestørste attraktion, melder kommerciel direktør Christian Higraff også om fremgang. Zoo har haft tre procent flere besøgende i maj 2018 sammenlignet med maj 2017.

»Sidste år havde vi en nyfødt elefant. I år har vi haft så godt vejr, at mange solhungrende danskere søger mod stranden. Det går ud over antallet af gæster, og derfor er vi godt tilfredse med, at vi alligevel endte med flere gæster i maj,« siger han.

Også Københavns Zoo har fremgang i besøgstallet. Foto: Torben Christensen Vis mere Også Københavns Zoo har fremgang i besøgstallet. Foto: Torben Christensen

Men det er ikke kun hos turistattraktionerne, at godt vejr skæpper godt i kassen. Det gør den også hos Arla, der melder om et sandt boom i salget af koldskål i maj. Salget ligger 43,5 procent over maj sidste år.

»Årets koldskålssalg i maj har også været det bedste set over en femårig periode. Det er altså flere år siden, at der er langet så meget koldskål over disken. Og vi har primært vejret at takke,« fortæller Louise Egsgaard Knudsen, der er ansvarlig for koldskålen i Arla.

Også hos Paradis Is kan den varme maj mærkes. De 48 butikker i kæden har langet over en million kugler is over frysediskene.

»Det er gået væsentligt over vores budgetter og forventninger for maj måned. Vi har ligesom alle andre kunnet mærke det gode vejr - og i takt med at vejret fortsætter kan vi også se, at kunderne fortsat kommer,« siger Søren Falck Hansen, kommerciel direktør i Paradis Is.

Kæden oplever også, at danskernes is-vaner ændrer sig.

»Alt hvad der hedder plantebaseret og vegansk is bliver mere og mere populært. Vi har altid én havrebaseret variant i butikkerne, og her går salget også over al forventning,« siger han.