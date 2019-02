Medlemmernes penge er blevet misbrugt i Akademikernes A-kasse, konkluderer undersøgelse af hændelsesforløb.

En undersøgelse viser, at der har været misbrug af medlemmernes penge i Akademikernes A-kasse.

Derfor er hændelsesforløbet nu blevet anmeldt til politiet. Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som har afsluttet undersøgelsen af forløbet.

- Den netop afsluttede tilsynsundersøgelse viser, at der er grund til at rette kritik af, at den forhenværende administrerende direktør Michael Valentin har haft mulighed for at handle på eget initiativ og uden tilstrækkeligt ledelsestilsyn fra a-kassens bestyrelse og formand, står der i pressemeddelelsen.

STAR har meldt hændelsesforløbet til politiet. Beskæftigelsesministeren har samtidigt valgt at igangsætte en række initiativer, så lignende ting ikke foregår i andre a-kasser.

/ritzau/