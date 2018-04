Overenskomstforhandlingernes parter er gået hvert til sidst. Datoer for kommende forhandlingsmøder er uvisse.

København. Topfolkene i forhandlingerne om de offentlige overenskomster fik tirsdag en kort dag i Forligsinstitutionen.

Kort efter klokken 18.00 gik de hvert til sit uden at være kommet nærmere en endelig aftale om, hvor meget de ansattes løn skal stige over de kommende år.

- Vi har fået af vide, at vi bliver indkaldt igen, når det er hensigtsmæssigt, siger FOA's formand, Dennis Kristensen.

I to dage har der været forhandlet intensivt om lønsystemet på det kommunale område mellem de kommunalt ansatte og KL (Kommunernes Landsforening).

Mandag blev der forhandlet til ud på natten om et lønsystem foreslået af arbejdsgiverne. Og tirsdag var det så lønmodtagernes tur til at give et bud på det fremtidige lønsystem.

- Vi har givet vores bud på, hvordan en samlet økonomisk ramme kan se ud. Det har kommunerne overvejet og synes, at det ligger højt.

- Det er baggrunden for, at forligsmanden har sagt, at så tror hun, at der er brug for at stoppe her, siger Dennis Kristensen.

Parterne har ikke fået nye datoer for forhandlinger i Forligsinstitutionen.

Vurderingen er, at forligsmanden nu vil se på de øvrige knaster som lærernes arbejdstid, samt forholdene på det regionale og statslige område, inden man vender tilbage til det kommunale lønniveau.

- Jeg tror ikke, at parterne er i stand til at komme tættere på de endelige lønstigninger før, at begge parter kan se, at så falder det hele på plads.

- Kommunerne har nok brug for at vide, om det ender med et samlet forlig, før de vil sige, om de kan bøje sig yderligere på økonomien, siger Dennis Kristensen.

I mellemtiden er parterne ifølge ham blevet "prøveløsladt".

- Alle skakbrikkerne er stillet op, og nu vil Forligsmanden prøve og se, om hun kan få det skakspil til at gå op, siger Dennis Kristensen.

De nye overenskomster skulle egentlig have været på plads inden 1. april. Men forhandlingerne brød sammen i slutningen af februar.

Siden har parterne varslet strejke og lockout, og de er allerede én gang blevet udskudt af Mette Christensen

Hun kan udskyde en konflikt én yderligere gang, hvis hun mener, at parterne nærmer sig en løsning.

Også Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening, bekræfter, at parterne lader lønnen ligge for en stund.

- Nu har vi bokset med lønnen de sidste par gange, men selv om vi havde nået i mål med lønnen, så havde vi stadig de andre emner liggende.

- Hun (forligsmanden red.) har ikke indviet os i, hvad det er, hun nu vil tage fat i. Men det bliver formentligt det statslige bord, siger han.

