Den danske stat sætter gang i byggeriet af Femern-forbindelse trods udestående retssag.

Tirsdag har forligskredsen bag Femern-forbindelsen aftalt at sætte gang i byggeriet på den danske side.

Det er til trods for, at der stadig ikke er fundet en afgørelse på færgeselskabet Scandlines' stævning af finansieringen af forbindelsen.

Flere af ordførerne i forligskredsen giver tirsdag udtryk for, at de håber, at starten på byggeriet vil få færgeselskabet Scandlines til at droppe sin modstand mod forbindelsen.

Scandlines står for færgeruten mellem Rødby og Puttgarden og vil dermed få en konkurrent, hvis en broforbindelse bliver opført.

Selskabet har stævnet Finansministeriet, der efter Scandlines' opfattelse giver projektet ulovlig statsstøtte gennem lån og statsgarantier.

- Vi skal sende et klart signal om, at nok er nok med Scandlines trænering (trækken i langdrag, red.) og alt deres hokuspokus, siger Kim Christiansen, der er transportordfører for Dansk Folkeparti.

Lignende vink med en vognstang kommer fra Socialdemokratiets Rasmus Prehn:

- Det er også et signal til Scandlines og andre, der prøver at stikke en kæp i hjulet. Vi står sammen politisk om at ville det her. Det er en stærk vision. Hold nu op med at prøve at modarbejde brede demokratiske beslutninger, siger han.

Ifølge Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er det "så langt ude i teorien", at Scandlines kan få medhold i sin sag, at der end ikke er langt en plan for, hvad staten gør i så fald.

- I øvrigt vil jeg bede Scandlines og andre om at notere sig, at der er bred politisk opbakning til det her projekt. Både i Danmark og Tyskland, siger han.

Scandlines' direktør, Søren Poulsgaard Jensen, agter ikke at lægge sig fladt ned:

- Hvis opfordringen til at tie for eksempel gælder vores forventninger til fair og lige konkurrence, ordentlige adgangsforhold for vores kunder, sikkerhed i vores havne samt forventningen om, at EU-Rettens dom er lov og skal implementeres ja, så kan vi blot sige, at det er emner, som er vigtige for os og vores forretning, og dem agter vi ikke at tie om, siger han.

