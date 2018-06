Kommunernes Landsforening og Dansk Jernbaneforbund har indgået forlig. Det skal nu til urafstemning.

København. Kommunernes Landsforening, KL, og Dansk Jernbaneforbund har indgået forlig om overenskomst, der skal til urafstemning. En stor jernbanekonflikt truede fra 11. juni. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse.

Konflikten lurede, efter at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer afviste en tidligere overenskomst med kommunerne.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har indgået en balanceret aftale med Dansk Jernbaneforbund om ny overenskomst for lokalbanernes ansatte.

- Vi mener, at den nye aftale fortsat sikrer fornuftige rammer for, at lokalbanerne kan indrette den lokale transport efter passagerernes behov, samt for vores ansatte, skriver Peter Hvilshøj, administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner i meddelelsen.

Den nye aftale indebærer ud over generelle lønstigninger en forbedring af pensionsforbedringer og nye pauseregler. Den genforhandlede aftale skal nu til ny urafstemning.

Problemet bestod i, at der var uenighed om reglerne for, hvornår de ansatte på lokalbanerne kunne holde pause.

- Vi skal forhandle arbejdstidsregler, helt specifikt måden at tilrettelægge dagen på. Det gælder, hvordan man kan holde pauser i løbet af en dag, sagde Henrik Horup, formand for Dansk Jernbaneforbund, torsdag.

Fagforeningen var utilfreds med, at de ansattes hovedpause i dag kan lægges i vagtens ydertidspunkter. Det betyder, at man risikerede at skulle holde sin frokostpause, kort tid efter at man var mødt om morgenen.

Var der ikke kommet en aftale, kunne der være brudt konflikt ud på lokalbaner i hele landet.

- Som jernbaneselskab er det jo helt afgørende, at vi leverer troværdig og stabil transport til passagererne.

- Og derfor har vi selvfølgelig arbejdet hårdt på at lande en aftale med Dansk Jernbaneforbund for at undgå en konflikt, som ville lamme togtrafikken på lokalbanerne til stor gene for passagererne, skriver Jane Eefsen, personalechef i Lokaltog, der driver ni strækninger i Danmark.

Dansk Jernbaneforbunds 340 medlemmer har nu til 25. juni, til at stemme om den nye aftale.

/ritzau/