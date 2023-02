Lyt til artiklen

Der er ny pengeregn over aktionærerne i Norden.

Rederiet vil sende nye udbytter til aktionærerne, fremgår det af det danske rederis årsrapport for 2022. Udbytte er en måde for et selskab at sende en del af sit overskud videre til aktionærerne på.

Norden lægger op til at udbetale et ekstra udbytte på 30 kr. per aktie. Det er udover allerede udbetalte udbytter på 60 kr. per aktie i 2022.

Norden vil samtidig sætte gang i et aktietilbagekøbsprogram på op mod 50 mio. kr. svarende til 346 mio. kr.

Aktietilbagekøb betyder, at et selskab bruger penge på at købe dets egne aktier tilbage i markedet. Det er en anden måde for et selskab at sende en del af det forgangne års indtjening videre til aktionærerne på.

