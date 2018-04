Nogen løb tør for ord, andre udvekslede replikker på de sociale medier, mens regionerne tirsdag forhandler.

København. Fokus i forhandlingerne om en overenskomst til de offentligt ansatte er tirsdag flyttet til regionernes område.

Foran Forligsinstitutionen er en kaffevogn suppleret af en popcorn-vogn, der sent tirsdag eftermiddag måtte melde udsolgt.

Til duften af de populære popcorn kæmpede de forskellige hovedrolleindehavere med at finde de rette replikker.

Lønmodtagernes chefforhandler på kommunernes område, Anders Bondo Christensen, erkender tirsdag aften, at han ikke kan finde flere forskellige måder at forklare, at han ikke må gengive, hvad der foregår ved forhandlingsbordet.

Mens kommunernes forhandlere kæmpede med replikkerne, kom de nemmere til statens forhandlere.

Erhvervsmediet Finans.dk gengiver et tilbud fra innovationsminister Sophie Løhde (V) til statens lønmodtagere. Tilbuddet fik dog en hård modtagelse fra de forskellige forhandlere på de sociale medier.

- Spinalarm. Naturligvis betaler HK/Stat-medlemmerne ikke for en spisepause, vi har skrevet ind i vores overenskomst i forvejen, skrev HK Stats forhandler, Rita Bundgaard, på sin Twitter-profil.

Også chefforhandleren for lønmodtagerne på statens område, Flemming Vinther, ytrede sin mening.

- Nice try, skrev han på sin Twitter-profil.

- Godt forsøg på spin. Men helt ærligt

Hvis ikke der findes en løsning tirsdag, har forligsmand Mette Christensen en uge til, at hun må give fortabt. Herefter går der fem dage, så bryder en konflikt ud.

Forligsmanden kan dog give fortabt før tid. I så fald vil strejken bryde ud fem dage efter. Lockouten træder i kraft 11 dage efter.

/ritzau/