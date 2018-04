København. Det er ikke meget nyt, som slipper ud fra Forligsinstitutionen i København, hvor der søndag stadig forhandles nye overenskomster for 745.000 offentligt ansatte.

Når forhandlerne en sjælden gang forlader forhandlingslokalerne for at træde ud i solen, holder de kortene tæt til kroppen. Men de er stadig optimistiske om muligheden for at nå til enighed.

- Jeg er lige så meget optimist, som da jeg kom, siger Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne i kommunerne, kort efter klokken 13.

- Vi ved alle sammen, at vi er helt, helt, helt fremme ved målstregen. Nu sagde forligsmanden, at vi skulle have tandbørste og sovepose med, og det er kommet i brug, kan jeg godt fortælle jer.

Parterne har forhandlet siden fredag formiddag klokken 10. To gange siden har de fået lov til at forlade bygningen for at komme hjem at sove:

Lørdag morgen kort før klokken tre og søndag morgen klokken fem. I begge tilfælde er forhandlingerne genoptaget klokken 10 samme dag.

Der forhandles altså mange timer ad gangen.

I hele perioden har der dog været opbakning til lønmodtagernes repræsentanter på pladsen foran "Forligsen". Her har demonstranter med røde faner og slagsange som "Nok er nok" vist deres støtte.

Dennis Kristensen, der er formand for FOA og en af forhandlerne for de ansatte i både kommunerne og regionerne, forlod ved 13-tiden "Forligsen".

- Der er lige pt. ikke forhandlinger på områder, som vi har noget med at gøre, og derfor smutter vi til møde i vores hovedbestyrelse, hvor jeg skal orientere om, hvordan det står til, forklarer han.

Han siger, at der på det regionale område godt kunne ses et gennembrud.

- Jeg tror såmænd godt, at der kunne ses et gennembrud på det regionale område, hvis vi kan få løst spisepausen, siger Dennis Kristensen.

Retten til den betalte spisepause er en af tre knaster, som lønmodtagerne inden forhandlingerne har givet hånd på skal løses, hvis der skal indgås et samlet forlig.

De to andre er lønstigninger på linje med dem, der ses på det private arbejdsmarked, og en revurdering af lærernes arbejdstidsregler.

Parterne har frem til 1. maj til at blive enige. Sker det ikke, kan en strejke træde i kraft 6. maj, mens en lockout kan starte 12. maj.

Forligsmanden Mette Christensen, som mægler mellem parterne ved bordet i "Forligsen", kan dog til hver en tid erklære et sammenbrud. Hvis det sker, kan en konflikt - fra begge sider - starte fem dage herefter.

