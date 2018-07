Bilsalget er faldet marginalt i første halvår af 2018, men det er sket fra et højt niveau, påpeger branchen.

København. Bilsalget er faldet en anelse i årets første halve år sammenlignet med sidste år.

Men et fald på 2,5 procent får ikke direktøren hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen, til at ligge søvnløs om natten.

- Bilsalget ligger på et meget højt niveau. De relativt små procentudsving bekymrer os ikke nævneværdigt.

- Slet ikke når vi ser på antallet af kunder i butikkerne, siger Gunni Mikkelsen.

I årets første halvår kørte 120.737 nye biler ud fra bilforhandlere landet over.

Det er cirka 3000 færre sammenlignet med sidste år - svarende til 2,5 procent.

Alligevel er det gode tider for bilforhandlerne.

- Bilafgifterne er reduceret tre gange på 24 måneder, og det er blevet billigere at komme ud at køre bil, siger Gunni Mikkelsen.

Senest blev registreringsafgifterne sænket ved en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti i efteråret.

- Vi har set, at der de seneste syv-otte år er solgt flere og flere biler. Det skyldes nok et opsparet behov og så, at økonomien grundlæggende er god i Danmark, siger Gunni Mikkelsen.

Økonomerne bruger bilsalget som en indikator på, hvordan samfundsøkonomien har det.

- Biler udgør en stor del af det samlede privatforbrug, så tallet siger noget om, hvor mange penge danskerne bruger generelt, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

Og bilsalget trækker godt op i privatforbruget, siger hun.

- Lavere bilafgifter gør det billigere at købe en række biltyper, og mange danskere oplever en forbedret privatøkonomi i år.

- Det skyldes navnligt, at lønningerne generelt stiger noget hurtigere end priserne, og når friværdierne samtidig vokser i store dele af landet, så er der mere luft i økonomien - også til bilkøb, siger hun.

/ritzau/