Forlagsgruppen Rosinante & Co. er fortid på den danske litteraturscene, og det afføder sørgmodige reaktioner blandt forfattere og forlagsfolk.

'Jeg føler hjertesorg! Jeg elsker Rosinante. Jeg elskede at udkomme på Rosinante. Men nu findes mit elskede forlag ikke mere,' skriver forfatteren Kristina Stoltz i et opslag på Facebook, og berettet i Jyllands-Posten.

Det sker efter, at forlagsgiganten Gyldendal fusionerer med virksomheden og nedlægger det som selvstændigt forlag.

I samme ombæring forventes det at 15-20 medarbejdere hos Rosinante & Co. skal afskediges heriblandt selskabets administrerende direktør, Jakob Malling Lambert. Det beretter Morten Hesseldahl, der er administrerende direktør i Gyldendal i en pressemeddelelse.

Jakob Malling Lambert udtrykker på Facebook også vemod over beslutningen og skriver:

'Kære Venner, jeg er opsagt og fritstillet som adm. direktør og forlægger på Rosinante & Co og fratræder med øjeblikkelig virkning.Tak for femogtyve fantastiske år, for jeres venskab og begejstring for bøgerne og litteraturen.'

Omkring 10 medarbejdere på Gyldendal forventes ligeledes at blive fyret.

Det fortæller Morten Hesseldahl til Politiken.

'Vi synes ikke, vi er sat på jorden for at betale unødvendige huslejer eller have meget tunge administrative funktioner og enheder,' siger han til avisen.

Fusionen og fyringerne sker som led i en spareøvelse, der for Morten Hesseldahl er nødvendig for at ruste Gyldendal i en tid med dalende bogsalg og højere omkostninger forbundet med at drive forlagsvirksomhed.

Gyldendal-forfatteren Dorthe Nors melder sig på Facebook i koret af triste reaktioner på nedlæggelsen af Rosinante & Co.:

'Jeg ved ikke, hvad det værste i det her: kynismen i handlingen eller det dybt ubehagelige ord: “Fusionsøvelse”. Farvel Rosinante. Og Gyldendal, for helvede. Seriøst.'

Morten Hesseldahl er arvtager til direktørstolen efter daværende administrerende direktør Stig Andersen i slutningen af 2017 gik på pension.

Også i 2017 var Gyldendal plaget af ikke at kunne indfri forventningerne til bogsalget. Fusionen mellem Gyldendal og Rosinante & Co., samt forlagsgruppens under-forlag Cicero, Høst & Søn og Pretty Ink sker som led i Gyldendal-koncernens 2018-2022-strategi.