Kasi-Jesper er rasende over de mange overskrifter, han er i havnet i efter et citat om jyder og jøder i en ny bog. På Facebook revser den kontroversielle erhvervsmand forfatteren Ole Hall, der har skrevet bogen 'Kasi-Jespers kamp'.

Forfatteren mener til gengæld, at Kasi-Jesper forsøger at fjerne fokus fra nogle af de kritiske ting, der bliver bragt frem i bogen.

Kontroversen mellem de to er opstået efter, en lang række medier har kastet sig over et citat fra bogen, hvor Kasi-Jesper langer ud efter både jyder og jøder.

'Det er med jyder som med jøder. De har alle sammen den holdning, at de skal have kreditforsikring på plads, de tager ingen risici, de skal have deres advokater og alle mulige indover, og så er de faktisk ligeglad med, om du tjener penge'.

Det har blandt andet mødt kritik fra det jødiske samfund. Kasi-Jesper forsvarede sig fredag aften med, at hans citat var taget ud af en kontekst.

'Han hiver nu citater ud af en kontekst, og får mine bedste venner fra EB til at markedsføre dem, så I kan lokkes til at købe hans makværk af en bog. Jeg har intet problem med hverken jyder eller jøder, alle der har mødt mig eller oplevet en af mine foredrag, ved jeg er fuld af sjove punch lines der går helt til stregen, men fordomme er man helt kureret for når man er global entreprenør,' lød forsvaret fra Kasi-Jesper på Facebook.

Men den udlægning af citatet giver Ole Hall ikke meget for. Han forklarer, at citatet er faldet under et båndet interview i Trump Tower i Las Vegas.

Her forholdt Ole Hall erhvervsmanden for anklager om, at han ikke har betalt en jysk leverandør.

»Jeg beskriver nøjagtigt i bogen, hvilken kontekst det er. Jeg skriver, hvordan han kommer ind på jyder og jøder. Han begynder på den snak efter, han er blevet præsenteret for kritik fra en jysk leverandør, som har oplevet problemer med at få Jesper Nielsen til at betale sine regninger. Det er efter, vi har talt om den sag i noget tid, at han begynder at skifte emme og begynder at generalisere,« siger forfatter Ole Hall.

Kasi-Jesper skriver videre, at han hverken har noget imod jyder eller jøder i sit Facebook-forsvar fredag aften. Han fortæller, at han til gengæld er fuld af sjove punch lines, der går til stregen. Ove Hall kan dog ikke genkende, at der skulle være tale om en sjov bemærkning, da Kasi-Jesper udtalte sig om jyder og jøder i interview i Trump Tower.

»Det var ikke en bemærkning, der faldt i sjov. Man kan læse i min bog - over to sider - hvordan han sidder og udpensler, hvorfor han ikke kan lide jyske forretningsmænd. Så det var ikke en kæk bemærkning med et glimt øjet.«

»Han sagde det, da han var under pres, fordi han ikke kunne lide at tale om den jyske leverandør, der ikke havde fået sine penge. Der var ikke antydningen af smil, da han sagde det. Det, han skriver i sit Facebook-opslag er decideret vildledende.«

Den berømte og berygtede forretningsmand anklager i sit opslag Ole Hall for at have forfulgt ham i de sidste seks år.

Den udlægning er forfatterren heller ikke enig i.

»Jeg har dækket Kasi-Jesper som erhvervsjournalist. Jeg har fulgt med i hans virksomheders udviklinger, og jeg har skrevet både positive og negative historier om ham i mange år,« siger Ole Hall.

Forfatteren og Jesper Lautrup Nielsen har ikke været i kontakt i forbindelse med udgivelsen af bogen og den efterfølgende debat, citatet om jyder og jøder har skabt.