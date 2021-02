Salget i de fysiske butikker fylder fortsat mest hos Matas, men onlinesalget er gået markant frem.

En fordobling af onlinesalget har sikret fremgang hos Matas, der også har nydt godt af udbetalingen af de indefrosne feriepenge.

Kædens omsætning steg med 140 millioner kroner i tredje kvartal. Matas har forskudt regnskabsår, og kvartalet dækker over de sidste tre måneder af 2020.

Salget i de fysiske butikker faldt marginalt, mens onlinesalget steg med 91 procent. Salget på nettet steg udgjorde 25 procent af det samlede salg.

Matas er en af de butikker, der har måttet holde åbent under nedlukningen de seneste måneder.

Matas-direktør Gregers Wedell-Wedellsborg glæder sig over fremgangen.

- Trods væsentlige omkostninger til at sikre tryghed for kunder og medarbejdere leverer vi en resultatfremgang, som især skyldes, at vores digitale forretning er blevet mere lønsom, siger han i en kommentar til regnskabet.

Det højere salg har også gjort, at Matas tjener flere penge. Overskuddet er steget med 38 millioner til 175 millioner kroner.

Da salget er gået bedre end forventet, opjusterer Matas sine forventninger til regnskabsåret 2020/2021, der løber til udgangen af marts.

Matas forventer nu at øge salget med 12 procent for hele året. Tidligere var forventningen 10 procent.

Matas har 263 butikker i Danmark.

