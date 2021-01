Handelshindringer eller ej, det får i hvert fald ikke den amerikanske bilproducent Ford til at ryste i bukserne. De vil bygge den nye Mustang i Kina.

Det er den nye Mustang Mach-E som bliver sat på samlebåndet senere på året. Det gør det forhåbentlig muligt for Ford at få del i det kinesiske marked for elektriske biler. Det skriver BBC.

Vestlige bilfabrikker kigger virkeligt mod Kina, hvor salget af elektriske biler forventes at stige kraftigt i de kommende år.

Tesla er tidligere i januar begyndt at levere dets Model Y til de kinesiske kunder. Den bil er fremstillet på Teslas fabrik i Shanghai.

Sådan ser den ud indendørs, den nye Mustang Mach-E. Foto: MARK RALSTON

De tyske folkevognsfabrikker har bygget to fabrikker i Kina specielt til elektriske biler. De vil snart begynde at spytte biler ud til et marked, som sælger mere end 20 millioner biler om året.

Ford håber også på at få fremgang, som et resultat af den kinesiske økonomis relativt hurtige genopretning efter coronapandemien.

Den nye elektriske Mustang er en sportsvogn, en sports utility vehicle (SUV) og den skal hjælpe til med at styrke et ellers svagt salgstal i Kina.

Og så bliver den jo produceret lokalt, hvilket alt andet lige bør tælle på plussiden for køberne. Indtil nu har Mustangerne kun været til at få fat på i Kina, som dyre importerede biler.

Jo da, den er helt elektrisk, den nye Mustang fra Ford. Her ses kontakten til strømmen. Foto: REBECCA COOK

Ford har allerede startet produktionen af biler i Kina i marts måned sidste år. Det var modellen Lincoln, men Ford er stadig en af de mindre spillere på de kinesiske marked.

Satsningen på Kina begyndte i 2019, hvor firmaet lancerede 'Ford Kina 2.0'. Det var en strategi, som lovede at producere flere biler tilpasset det lokale behov.