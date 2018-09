Den verdenskendte bilfabrikant Ford har så store problemer, at firmaet angiveligt vil stoppe produktionen af flere bilmodeller og nedlægge helt op imod 24.000 stillinger. Det svarer til 12 procent af deres samlede arbejdsstyrke, skriver avisen The Sunday Times.

Det er ifølge avisen tale om, at bilmodellerne Mondeo og Galaxy S-Max bliver droppet. Produktionen af Mondeo ventes at stoppe i 2020.

Selskabet har kæmpet de seneste år, og alene mellem april og juni har Ford tabt 73 millioner dollar i Europa.

Nyheden om at droppe flere bilmodeller får analytikere fra finansieringsinstitutionen Morgan Stanley til at anslå over for The Times, at helt op til 24.000 stillinger skal nedlægges - hovedsageligt i Europa.

Særligt England står formentlig for skud, da 12.000 af de europæiske ansatte findes her.