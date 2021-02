Fra 2030 kan du ikke købe Ford-biler med en benzin- eller dieselmotor i Europa.

Som den hidtil største bilproducent har Ford nu meldt en konkret dato ud for, hvornår det er slut med at sælge biler med forbrændingsmotorer.

Mærket vil for 2030 udelukkende sælge rene elbiler. Det skriver Jyllands-Posten.

Den markante udmelding fra den store bilproducent understøttes af en milliardinvestering til blandt andet at bygge en ny fabrik i den tyske by Køln.

(FILES) In this file photo taken on May 24, 2013 a Ford Fiesta of US manufacturer Ford is displayed, in a new unit plant in Blanquefort, southwestern France. Foto: JEAN-PIERRE MULLER

Her vil man i anden halvdel af 2023 producere og lancere den første mere prisbillige elbil, som skal supplere den nye Mustang Mach-E, der snart bliver introduceret i Danmark.

Meldingen frembringer også en usikkerhed om eksisterende Ford-biler. Det tyske bilmagasin ´Automobilwoche´ skriver, at Ford dropper Fiesta-modellen fra 2024. Ford har dog ikke bekræftet den nyhed endnu.

Fords bekendtgørelse kommer i kølvandet på, at Storbritannien – Fords største europæiske marked – har vedtaget, at man vil forbyde salg af personbiler med forbrændingsmotorer i 2030.

Samtidig har mere strikse krav til udledning af CO2 gjort det svært at producere biler med forbrændingsmotorer uden at tabe penge.

Til et online pressemøde spåede Fords Europa præsident en lukrativ fremtid.

»Vores succesfulde omstrukturering har givet os sorte tal på bundlinjen igen, og vi ser frem til næste fase af overgangen til en fuldt elektrificeret fremtid for Ford Europa,« sagde præsidenten Stuart Rowley.

Jaguar meldte også for få dage siden, at de kvitter benzin- og dieselbiler fra 2025, hvorefter man kun vil levere elbiler.