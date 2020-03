Ryanair forventer, at flere fly må blive på jorden på grund af coronasituationen. Også Finnair er ramt.

På grund af coronavirusset har flere europæiske lande indført forskellige slags rejseforbud.

Det får nu Ryanair til at forvente, at størstedelen af selskabets fly må blive på jorden de næste syv til ti dage. Det oplyser selskabet i en meddelelse.

Det irske flyselskab afviser ikke, at situationen kan fortsætte ind i de næste måneder.

- For april og maj forventer Ryanair nu at reducere sin sædekapacitet med op til 80 procent, og en fuldstændig "grounding" (det at fly bliver på jorden, red.) af flåden kan ikke afvises, skriver selskabet i meddelelsen.

Også Finnair er berørt af situationen. Det finske flyselskab venter fra 1. april at have reduceret sin normale aktivitet med omkring 90 procent.

- Disse justeringer vil vare ved, indtil at situationen forbedres, oplyser Finnair i en meddelelse.

/ritzau/