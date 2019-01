Jyske Bank vil splitte VisaDankort op. Men det er ikke godt for forbrugerne, siger Forbrugerrådet Tænk.

Dankort er klart den bedste løsning for forbrugerne, og det er dermed også dem, der kommer til at betale, hvis bankerne får udfaset det.

Det siger Forbrugerrådet Tænk, efter at Jyske Bank har varslet, at man vil splitte VisaDankort op i to, så kunderne får et dankort og et visakort.

- Det her må forstås, som at Jyske Bank ikke længere bakker op om dankort. Der er ikke mange forbrugere, der er interesseret i et kort, der kun virker i Danmark.

- Vi lever i en global verden og vil bruge vores kort, hvor vi er. Så det her må betragtes som et farvel til dankort fra Jyske Bank, siger seniorøkonom hos Tænk Troels Holmberg.

Han ser baggrunden for Jyske Banks træk som rent økonomisk. Dankort er nemlig underlagt lovgivning, der regulerer, hvilke gebyrer der må tages for det af bankerne.

Reguleringen af andre kort som Visakort og MasterCard er mindre stram.

- Der er ingen tvivl om, at dette her handler om kroner og ører. Bankerne tjener mindst på dankort og mere på de internationalt kort.

- Så bankerne har en stor økonomisk interesse i, at vi forbrugere holder op med at bruge dankort og bruger andre kort i stedet. Det giver højere provision til banken, når vi kører kortet igennem ude i butikkerne.

- Men det betyder, at butikkernes regning for at tage imod kort stiger, og det vil formentlig ende med højere priser for os, når vi handler ude i butikkerne, siger Troels Holmberg.

Dankort blev indført i starten af 1980'erne for at mindske mængden af kontanter og dermed bankernes udgifter. Længe kørte dankortet under PBS, der var ejet af bankerne i fællesskab.

Nu er dankort dog privatiseret og ejet af Nets. Men oprindelsen gør ifølge Tænk, at dankort stadig er blandt verdens allerbilligste betalingsmidler.

- For bare få år siden tror jeg, at dette her ville have udløst et politisk ramaskrig.

- Og hvis dankortet skal overleve, så er det nu, politikerne skal handle og ikke om et par år, siger Troels Holmberg.

/ritzau/