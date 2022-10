Lyt til artiklen

Danskerne ser ekstremt negativt på den økonomiske situation i dag og i fremtiden.

Det vidner forbrugertilliden om, der i oktober har nået et nyt historisk lavpunkt. Dermed er tilliden lavere end under den anden oliekrise, finanskrisen og senest pandemien.

Det oplyser Danmarks Statistik, der har opgjort forbrugertilliden i 48 år.

»Av, det er forfærdelige tal. Forbrugernes humør er banket fuldstændig i bundrekord. Priserne stiger med højeste fart i 40 år, og det vrider kroner ud af danskerens budgetter. Det gør ondt, det øger den økonomiske utryghed hos danskerne, og det trækker forbrugertilliden ned i det laveste nogensinde set,« siger Brian Friis Helmer, privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank, om tallene.

Ifølge økonomen er det både synet på egen økonomi og dansk økonomi, som er med til at trække forbrugertilliden helt ned i kulkælderen.

»Stigningen i forbrugerpriserne har senest ramt præcis 10 procent herhjemme. Med den inflation skal en gennemsnitlig dansk børnefamilie have omkring 45.000 kroner mere op af lommen i årligt forbrug. Det er ikke fordi, at familien køber mere, men er alene udtryk for, at priserne er steget markant,« fortæller Brian Friis Helmer.

Han pointerer, at det især er prisstigninger på energi og fødevarer, som trækker læsset.

Dog er der tale om en meget bred kurv af danskernes forbrug, der er ramt. Det fortæller Palle Sørensen, cheføkonom hos Nykredit:

»Ikke nok med at flere danskere, end tidligere ventet, står til at skulle vinke farvel til deres job, så rækker pengene ikke så langt, når vi er nede i dagligvarebutikken, eller der kommer rudekuverter fra energiselskabet.«

»Samtidig skrumper de fleste danskeres formue. Aktierne har taget et alvorligt dyk siden årets start, pensionsopsparingen er blevet mindre, og der er tilmed udsigt til at boligen falder markant i værdi den kommende tid. Læg dertil en bølge af usikkerhed, som krisen har affødt, og så har man grundlaget for et yderligere fald i forbrugertilliden.«

Trods de dystre udsigter, så er der stadig er lyspunkter i dansk økonomi.

Det fastslår Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom hos Danske Bank.

»Beskæftigelsen fortsætter med at stige kraftigt, og det holder hånden under danskernes økonomi. Vi ser endnu ikke for alvor tegn på, at danskerne er begyndt at øge vores opsparinger yderligere i forventning om en økonomisk nedtur forude.«

»Der er dog ingen tvivl om, at danskernes privatøkonomi er under massivt pres for tiden – det er der ikke noget at sige til, for vi oplever lige nu det største fald i reallønnen siden 1950erne. Så selvom mange har noget at stå imod med, så bliver det mere og mere tydeligt, at forbruget også skal falde, og det vil trække væksten herhjemme ned,« lyder det fra Louise Aggerstrøm Hansen.

