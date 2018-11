Danskernes tiltro til økonomien er nogenlunde uændret i november, viser tal fra Danmarks Statistik.

Forbrugertilliden var nogenlunde uændret i november sammenlignet med oktober. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Tallet landede på 4,3 i november mod 5,1 i oktober.

- Dermed er forbrugertilliden uændret set i forhold til sidste måned. Bag det omtrent uændrede niveau ligger, at tilliden til familiens økonomiske situation stiger, mens tilliden til Danmarks økonomiske situation falder, skriver Danmarks Statistik.

Kigger man lidt længere, så er forbrugertilliden faldet mærkbart fra 10,6 i juni.

Siden juni er de største udsving i forbrugertilliden kommet fra forbrugernes syn på Danmarks økonomisk situation. Her er det store fald i synet på situationen i dag sammenlignet med for et år siden og synet på, om Danmarks økonomi vil være bedre om et år.

Modsat er der stigninger i synet på udviklingen i egen økonomi. Samlet er der dog stadig tro på, at det vil gå fremad. Troen er bare mindre stærk.

- Den danske forbrugertillid falder i november til det laveste niveau siden 2016. Det lover ikke godt for butikkerne, der i øjeblikket lægger sidste hånd på morgendagens Black Friday arrangementer.

- Optimismen er sivet ud af de danske forbrugere i de seneste måneder og november var ingen undtagelse.

- Her faldt forbrugertilliden til det laveste niveau siden slutningen af 2016, hvor forbrugertilliden faktisk var i negativt territorie, skriver makroøkonom hos Sydbank Søren V. Kristensen i en kommentar.

Torsdagens tal for forbrugertilliden viser igen den tendens, der har været dominerende siden finanskrisen. På trods af en fornuftig tro på en bedre fremtid, så er forbrugerne tilbageholdende med, om det er et godt tidspunkt at købe større forbrugsgoder på.

Det tal ligger på minus 7,9 i november, samme niveau som i 2014.

- Selv om der nu er gået ti år siden finanskrisen, så sidder krisebevidstheden og forsigtigheden stadig i kroppen og i pengepungen på forbrugerne.

- Og det er i bund og grund meget sundt. Opsvinget kører ikke på lånte penge. Det gør det mindre buldrende, men givetvis også mere langtidsholdbart, skriver cheføkonom hos Dansk Byggeri Bo Sandberg.

/ritzau/