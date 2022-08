Lyt til artiklen

»Det skal være transparent, og her kan det virke uoverskueligt for kunderne, hvis ens bank har ejerskab af andre finansielle selskaber, som jo burde være direkte konkurrenter.«

Sådan siger Morten Bruun Pedersen, seniorøkonom i Forbrugerrådet Tænk, til Finans.dk.

Mediet har foretaget en gennemgang af de største bankers ejerforhold, og her tegner sig et billede af, at danske banker ejer hinanden på kryds og tværs.

For eksempel ejer Sydbank mellem 10 og 15 procent af Fynske Bank, og Nykredit ejer 15 procent af Spar Nord, som ejer 37 procent af Danske Andelskassers Bank.

Og det er blot et lille udpluk af de forskellige bankers ejerforhold.

Ifølge flere eksperter, som mediet har talt med, er de såkaldte krydsejerskaber dog ikke nødvendigvis en fordel for kunderne, fordi det kan hæmme konkurrencen bankerne imellem.

Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, siger til Finans.dk, at der alene er tale om »forretningsmæssige overvejelser, der ligger bag bankens investeringer«.

Sydbank oplyser, at den ejer en del af Fynske Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn for at tjene penge.

Du kan se alle krydsejerskaberne i artiklen på Finans.dk.