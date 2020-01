'Den sidste betaling af din YouSee-faktura ser ud til at være mislykket. Klik på nedenstående link for at betale dit udestående beløb.'

Hvis disse ord er tikket ind i din mail-indbakke, så skal du være varsom.

YouSees navn bliver nemlig endnu en gang misbrugt af svindlere, der med beskidte tricks og kreative metoder forsøger at franare dig dine personlige oplysninger.

Det er app'en 'Mit digitale selvforsvar' fra Forbrugerrådet TÆNK, der advarer kunderne om, at der lige nu er en fup-mail fra virksomheden i omløb.

I mailen truer svindlerne med, at man får lukket sin YouSee-konto indenfor et døgn, hvis ikke man via linket opdaterer sine oplysninger.

Forbrugerråddet TÆNK opfordrer til, at man ikke klikker på linket, samt at man sletter mailen fra sin indbakke med det samme.

'Vær altid kritisk, hvis du bliver kontaktet uopfordret af en virksomhed eller organisation, som beder dig om at udlevere dine oplysninger,' skriver Forbrugerrådet TÆNK.

De opfordrer samtidig til, at man kontakter virksomheden via deres officielle hjemmeside, hvis man bliver i tvivl efter modtagelse af lignende mails.