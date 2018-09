Forbrugerrådet Tænk vil hjælpe bankerne til større gennemsigtighed ved at lave etisk hitliste.

København. Hvilken bank skal man vælge, hvis jeg ikke vil rodes ind i hvidvask, korruption og klimasvineri?

Det er nærmest umuligt for kunderne at finde ud af. Derfor vil Forbrugerrådet Tænk lave en etisk rangliste for landets banker. Det skriver Politiken.

- Det er en helt umulig opgave for almindelige mennesker at finde ud af, om en bank eksempelvis investerer på en etisk forsvarlig måde, siger forbrugerrådets formand, Anja Philip, til Politiken.

Meldingen fra Forbrugerrådet Tænk kommer efter Danske Banks hvidvasksag, hvor mange millioner kan være hvidvasket i bankens estiske filial.

Sagen er indtil videre endt med, at Danske Banks topchef, Thomas Borgen, har meldt sin afgang.

Ifølge Steen Vallentin, der er lektor i virksomheders sociale ansvar ved Copenhagen Business School (CBS), er der behov for, at den finansielle sektor bliver nemmere at gennemskue for bankkunderne.

- Den danske finansielle sektor har ikke været langt fremme i skoene, men decideret forslæbende i forhold til at sikre større gennemsigtighed. Der er brug for nogen til at kigge bankerne over skulderen, siger han til Politiken.

Etiske hitlister findes ifølge Politiken allerede i ni andre lande.

De er udarbejdet af den internationale organisation Fair Finance Guide, der arbejder for at få banker og andre finansvirksomheder til at handle ordentligt inden for det sociale område, miljø og menneskerettigheder.

Organisationen giver bankerne i blandt andet Sverige, Norge og Tyskland point for, hvor godt de klarer sig på områder som klimaforandringer og korruption.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere forsøgt at lave en lignende hitliste til danske forbrugere. Men det er ikke lykkedes.

I lyset af Danske Bank-sagen forsøger de nu igen.

- Forbrugerne interesserer sig i stigende grad og har en holdning til etiske spørgsmål. Vi vil gerne være med til at skubbe til vores finansielle sektor, så den bliver mere etisk ansvarlig, siger Anja Philip til Politiken.

