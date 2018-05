EU-dom om kompensation på flyrejser kan danne praksis på et ellers uklart område, mener Forbrugerrådet Tænk.

København. - I dag er en god dag at være flypassager.

Det siger Vibeke Myrtue Jensen. Hun er miljø- og transportpolitisk rådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Udmeldingen kommer, efter at EU-Domstolen torsdag har givet en tysk kvinde medhold i, at hun kan få kompensation for en over fire timer lang forsinkelse på et indenrigsfly i Marokko.

Det havde flyselskabet Royal Air Maroc ellers i første omgang afvist, med henvisning til at EU-reglerne for kompensation på flyrejser ikke omhandler rejser, der udelukkende foregår uden for EU.

Men fordi kvindens forsinkede fly fra én by i Marokko til en anden var en del af en flybillet, der startede i den tyske hovedstad, Berlin, skal rejsen betegnes som én samlet flybillet med afsæt inden for EU's grænser, siger EU-Domstolen.

Forsinkelsen udløser derfor kompensation.

- Dommen kan være med til at danne praksis på et område, der i forvejen er en smule uklart, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Hun opfordrer danskere, der ender i lignende situationer, til at klage til myndighederne i det EU-land, man rejser fra. I Danmark er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der behandler den slags klager.

Hos firmaet Airhelp, der hjælper flypassagerer med at få kompensation for forsinkede, aflyste eller ændrede flyrejser, er man også begejstret for EU-dommen.

- Vi er meget glade. Den fastslår den fortolkning af reglerne, som vi altid har haft, siger Christian Nielsen, juridisk direktør i Airhelp.

Ifølge ham gør EU-Domstolens afgørelse det nemmere at få kompensation.

- De flyselskaber, der indtil videre har stået fast på den modsatte fortolkning, vil næppe slås om det i retten fremover, siger Christian Nielsen.

Kompensationen for en aflyst, ændret eller forsinket flyrejse varierer alt efter flyrejsens distance og forsinkelsens længde.

Man kan maksimalt få 600 euro, eller hvad der svarer til lidt under 4500 kroner.

