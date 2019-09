Erhvervsminister Simon Kollerup (S) er utålmodig i forhold til opgør med et ublu kviklånsmarked i Danmark.

21 EU-lande har lagt loft over de renter og omkostninger, som private lånefirmaer har ret til at opkræve af deres kunder.

Men i Danmark er der fortsat frit spil for brutale lånerenter, og det gør landet til fristed for udenlandske kviklånsfirmaer.

Det vurderer Forbrugerrådet Tænk, skriver Politiken fredag aften.

Det er meningen, at loftet skal beskytte forbrugerne mod de mest aggressive kviklånsfirmaer, der ikke går af vejen for at opkræve årlige låneomkostninger på flere hundrede procent eller mere.

Blandt andet opererer islandske kviklånsfirmaer via Danmark, fordi der ikke er noget loft over renterne, påpeger Anja Philip, der er formand i forbrugerrådet.

Formanden påpeger, at det er fordi, at der i Danmark ikke er noget loft over renterne. Det betyder, at firmaerne sælger ekstremt dyre lån i islandske kroner til islandske forbrugere.

- Så vi er allerede blevet et fristed for lånehajer. Og vores kortlægning viser tydeligt, at der ikke er ret mange lande tilbage, der ikke har sat loft over omkostningerne på et lån, siger Anja Philip til Politiken.

Danmark skal ikke være fristed for aggressive kviklånsvirksomheder, påpeger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Jeg vil gerne sige meget klart, at regeringen vil gøre op med det her ublu kviklånsmarked, siger han til Politiken.

Han fortæller, at han får mange henvendelser fra borgere i alle samfundslag, der enten er kommet galt af sted, eller kender nogen, der er kommet galt af sted, og som er fanget i egentlige gældsfængsler.

- Derfor kommer vi til snart at lave det opgør, som vi har varslet, og jeg tror sådan set, at jeg er en af dem, der er mest utålmodig med at komme i gang, siger han.

