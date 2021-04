Det kendte alarmfirma Verisure er blevet meldt til politiet.

Det er Forbrugerombudsmanden, der tager det skridt, fordi hun mener, at firmaet har lavet ulovligt telefonsalg og vildledning af forbrugere.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forburgerombudsmanden.

Verisure har ifølge Forbrugerombudsmanden oplyst eller givet indtryk af, at der havde været mange indbrud i forbrugernes område, selvom det ikke var korrekt.

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt Verisure for ulovlige opkald til 57 forbrugere samt to enkeltmandsvirksomheder, der står på Robinsonlisten.

Også leadvirksomheden Toleadoo og leadmægleren eGentic er politianmeldt for medvirken til 13 af de ulovlige opkald til forbrugere.

De efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ulovlige opkald til forbrugerne blev foretaget i perioden fra maj 2019 til marts 2021. Verisure har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at forbrugernes samtykke til telefonsalg blandt andet er hentet via konkurrencer på nettet, fordi forbrugeren havde deltaget i en alarmtest fra Verisure eller som led i et 'vennehvervningsprogram', hvor en kunde kunne få en gratis abonnementsperiode ved at henvise en ny kunde til Verisure.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kan Verisure ikke dokumentere, at virksomheden har indhentet et gyldigt samtykke til at kontakte de 57 forbrugere. En del af forbrugerne har desuden oplyst til Forbrugerombudsmanden, at de flere gange har frabedt sig opkald fra Verisure, uden at det er blevet respekteret.

Verisure bliver også politianmeldt for at have vildledt forbrugere i telefonsamtaler, annoncer på sociale medier samt på sin hjemmeside.

Verisure bestrider at have vildledt forbrugere eller have foretaget ulovligt telefonsalg.

Verisure har tidligere accepteret en bøde på 350.000 kroner for ulovligt telefonsalg, en bøde på 10.000 kr. for spam samt en bøde på 60.000 kroner for vildledning og uanmodede henvendelser.