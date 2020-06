Pessimismen fra coronakrisen ser ud til stille og roligt at slippe sit tag i de danske forbrugere.

Noget tyder på, at i takt med at Danmark åbner op, får de danske forbrugere troen på fremtiden tilbage. Danmarks Statistik opgør løbende, hvad de danske forbrugere tænker om deres egen og samfundets økonomi.

Og efter en mavepuster, da coronavirusset kom til Danmark, og landet blev lukket delvist ned, ser humøret ud til at være i bedring hos de danske forbrugere.

Mens forbrugerne stadig tænker, at samfundets økonomi er helt til rotterne, er troen på, at det hele bliver bedre om et år, vendt tilbage.

De seneste år har danske forbrugere haft mere tro på, at deres egen familie vil klare sig bedre det kommende år end samfundet som helhed.

Det er stadig tilfældet, og efter et chok i april er forbrugernes tro på, at deres økonomi er bedre stillet om et år tilbage på niveauet før coronakrisen.

Noget tyder dog også på, at de danske forbrugere kan se muligheden for at gøre et godt køb i størrelsesorden et fjernsyn, en vaskemaskine eller lignende.

Normalt mener forbrugere, at det vil være bedre at lave et sådan køb de næste 12 måneder fremfor lige nu. Men i juni er den logik vendt om. Nu har forbrugerne mere fidus til at spendere nu end at vente et år.

Den spirende optimisme blandt de danske forbrugere kan vise sig at blive et plus for hele samfundet, lyder vurderingen fra Anders Christian Overvad, der er økonom hos Arbejdernes Landsbank.

- I dagens tal tegner der sig et billede af, at danskerne især er mere bekymrede for landets økonomi, end de er bekymrede for deres egen privatøkonomi, skriver han i en analyse af forbrugernes tro på fremtiden.

- Danskerne går altså i den tro, at naboen bliver hårdere ramt end en selv. Det er faktisk en god nyhed, da det kan understøtte danskernes vilje og lyst til at sætte gang i forbruget i takt med genåbningen.

- Havde det modsatte været tilfældet, kunne man have frygtet en større tilbageholdenhed, der ville have kunne forlænge krisen betragteligt.

