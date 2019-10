Forbrugertilliden faldt i oktober, da forbrugerne ser mindre positivt på Danmarks økonomiske situation.

Forbrugerne ser mindre positivt på Danmarks økonomi og tror på dårligere tider forude.

Forbrugertilliden faldt i oktober til 1,7. Det er et fald fra 4,3 i september og det laveste siden 2017. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Særligt synet på Danmarks økonomiske situation nu sammenlignet med for et år siden er faldet.

Det kan være økonomisk uro rundt i verden, som får forbrugerne til at være mindre positive. Det vurderer Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

- Der er ingen tvivl om, at de forværrede udsigter for international økonomi, med handelskrig, brexit og sløje økonomiske nøgletal har gjort os mere negative om dansk økonomi, skriver hun i en kommentar.

Selv om forbrugerne ser mindre positivt på dansk økonomi, er synet mere optimistisk på deres egen situation.

Forbrugerne forventer, at de vil have en bedre økonomi om et år end nu. De er dog ikke helt så positive som tidligere i år.

Til gengæld tror de, at Danmarks økonomi vil have det dårligere et år ude i fremtiden, og at arbejdsløsheden vil stige.

Forbrugertilliden er lavet ved at spørge 1000 danskere om deres egen og Danmarks økonomiske situation.

