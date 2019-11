Detailsalget dykkede i oktober, og det kan ifølge økonomer skyldes, at forbrugerne afventer black friday.

Forbrugerne brugte lidt færre penge på at købe nye ting i danske butikker i oktober, hvor både salget af tøj og madvarer gik tilbage.

Samlet faldt detailsalget med 0,2 procent sammenlignet med september. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, hænger faldet sammen med, at forbrugerne har udskudt deres køb til black friday 29. november, der byder på en horde af tilbud.

- En forklaring er, at flere og flere udskyder dele af deres forbrug til november, så de kan udnytte black friday til at gøre et godt kup, hvor blandt andet mange tøjbutikker har udsalg. Samme tendens så vi sidste år, skriver hun i en kommentar.

Ser man på udviklingen over det seneste år, er detailsalget steget 1,2 procent.

Detailsalget bliver fulgt tæt af økonomer som et af en stribe pejlemærker til at vurdere Danmarks økonomi.

Tallene indeholder ikke salget i udenlandske netbutikker, som de seneste år har vundet frem og skabt øget konkurrence for de danske butikker.

Samtidig har der de seneste år været en tendens til, at forbrugerne i stigende grad bruger penge på serviceydelser såsom restaurantbesøg og rejser, der ikke indgår i detailsalget.

- Det er klart, at den skuffende udvikling i detailsalget giver anledning til en vis panderynken, skriver cheføkonom Jes Asmussen fra Handelsbanken.

- Det er dog også værd at huske på, at privatforbruget overordnet set formentligt har det bedre, end hvad de haltende tal for butikssalget indikerer, skriver han i en kommentar.

