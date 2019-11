Allerede før black friday prøver butikkerne at lokke med særlige tilbud. Men mange tilbud er dog ikke tilbud.

Mange danske butikker reklamerer allerede med forskellige tilbud, selv om der stadig er en uge til black friday.

Flere af de tilbud, som forbrugerne præsenteres for, er dog ikke nødvendigvis reelle tilbud. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk.

- Man skal være opmærksom på, at mange af de tilbud, som bliver lagt frem i forbindelse med black friday, ikke er så gode, som de lyder til at være.

- Og det skyldes, at prisudviklingen på varerne tit er skruet op i perioden op til black friday. Det er der flere undersøgelser, der viser, forklarer Maria Liljeqvist, seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.

Hun nævner blandt andet en undersøgelse fra Ekstra Bladet og prissammenligningstjenesten Pricerunner, som blev lavet op til singles day, der er en anden af årets store forbrugsfester.

Undersøgelsen viste ifølge hende, at helt op til 29 procent af varerne var sat op i pris op til singles day.

- Det samme gør sig gældende i forhold til black friday, så man skal huske at tænke sig godt om, bemærker Maria Liljeqvist.

Sidste år endte det samlede salg herhjemme på black friday på 1,94 milliarder kroner ifølge tal fra betalingsselskabet Nets.

Det var derved otte procent under de 2,12 milliarder kroner, der blev solgt for i rekordåret 2017.

Det er altså store beløb, som forbrugerne samlet set bruger i forbindelse med black friday. Vil man som forbruger tjekke, om den tilbudsvare, man har øje på, rent faktisk er et tilbud, så rådes man til at undersøge dens tidligere pris.

- Vi anbefaler, at man bruger Pricerunners søgehistorik til at tjekke, hvad varen har kostet i løbet af for eksempel de seneste tre eller seks måneder.

- Gør man det, så vil man ofte finde ud af, at varen faktisk har været mindst lige så billig, som den er på black friday, fortæller Maria Liljeqvist.

Black friday er, som navnet antyder, et amerikansk fænomen, der finder sted én gang om året. Det sker fredagen efter fejringen af Thanksgiving i USA.

