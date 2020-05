»Noget svineri.«

Sådan lød reaktionen fra Hans Grønnebæk fra Aarhus, da han 18. maj modtog en mail fra rejsearrangøren EF Education First – Danmark (EF) om, at forældre ikke ville få så meget som en krone refunderet, hvis EF på grund af corona-udbruddet måtte aflyse deres børns dyre highschool-ophold i USA til over 100.000 kroner.

Men nu er EF kommet på andre tanker, efter B.T. gik ind i sagen. Men det vender vi tilbage til.

I første omgang blev forældrene nemlig blot tilbudt en voucher – altså et gavekort – til andre rejser eller at ombooke highschool-opholdet til året efter.

Det fik forældre til at skumme af raseri i en Facebook-gruppe med 240 forældre, der har købt dyre highschool-ophold gennem EF.

Mailen fra EF kom nemlig, blot tre dage efter at forældrene havde betalt en rate på op mod 28.000 kroner for opholdet.

Forældrene følte sig i den grad bondefanget, og Forbrugerrådet Tænk vurderede her i B.T., at det efter alt at dømme ville være ulovligt, hvis EF nægtede at refundere pengene for et aflyst highschool-ophold.

Advokat Thomas Bøgholm fra Odense, der også har købt et highschool-ophold til sin datter gennem EF, tilbød andre frustrerede forældre at stå i spidsen for og at lægge advokatkontor til et fælles sagsanlæg mod EF, hvis bureauet fortsat nægtede at refundere de store forudbetalinger i tilfælde af aflysning.

Advokat Thomas Bøgholm og hans datter Ida-Marie. Foto: Privat foto

Han har selv godt og vel 60.000 kroner ude at svømme.

Men i går tikkede der så en ny mail ind hos forældrene.

Her skriver Kristinna Kristensen, Country Product Manager i EF i Danmark, at EF forstår forældrenes 'frustrationer og bekymringer', og at de nu pludselig godt kan få 'fuld refundering', hvis EF må aflyse highschool-opholdene.

Thomas Bøgholm er mildest talt ikke imponeret over EF i sagen.

Corona-virussen vanskeliggør highschool-ophold i USA. Men EF Education First – Danmark afviser at refundere de dyre ophold, hvis de må aflyses på grund af corona. Foto: TANNEN MAURY

Ifølge Thomas Bøgholm har EF skabt enorm usikkerhed blandt forældrene, hvoraf nogle har valgt at ombooke eller afmelde highschool-ophold på grund af meldingen om, at de ikke kunne få refunderet deres penge i tilfælde af aflysning.

»Kommunikation har været utilfredsstillende. Der er helt sikkert nogle forældre, der gerne ville have haft det her svar noget før. Men det er da prisværdigt, at der nu er skabt klarhed om, at man selvfølgelig har ret til at få sine penge tilbage, hvis EF selv aflyser highschool-opholdet,« siger han.

I Aarhus sidder Hans Grønnebæk og ryster på hovedet.

Han og hans datter Bella valgte netop at ombooke og udskyde hendes highschool-ophold med et år på grund af usikkerheden om muligheden for refusion og den generelle usikkerhed, som corona-udbruddet har skabt.

EFs kovending: Se uddrag af de to mails Uddrag fra mailen fra EF Education First – Danmark 18. maj til forældre, der har købt et highschool-ophold i USA til deres børn: 'Covid-19 Vigtigt: Denne information er af den nuværende status for 18. maj (...) Hvis EF aflyser programmet, af den ene eller anden grund, ude af vores kontrol, har I muligheden for at ombooke til næste år uden omkostning. Alternativt kan du vælge at få en EF-voucher for det fulde beløb, du har indbetalt. Denne EF-voucher kan bruges til ethvert EF-produkt for dit barn eller tæt familiemedlem (forældre eller søskende).' Og her uddrag fra mailen fra EF Education First – Danmark 27. maj, efter B.T. gik ind i sagen: 'Ved aflysning (...) skulle EF aflyse opholdet for i år, følges lovgivningen på området, og som situationen er lige nu, vil man som kunde modtage fuld refundering for sit ophold, hvis en rejsevoucher eller ombooking ikke er relevant.'

Konsekvensen er, at Bella nu må afbryde gymnasiet mellem 1.g og 2.g for at tage på highschool.

»Det er godt nok lidt ærgerligt, at EF ikke meldte det her ud fra starten, så havde vi forældre også været fri for at presse sådan på,« siger han.

B.T. ville gerne have haft svar på, hvorfor EF på 10 dage er gået fra at nægte forældrene refundering til nu pludselig at slå fast, at forældrene godt kan få deres penge tilbage.

Kristinna Kristensen fra EF oplyser, at EF ikke har nogen kommentarer.