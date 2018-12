Ernst & Young slipper for omfattende granskning af rolle i Danske Banks hvidvask i Estland, skriver Børsen.

Selv om Danske Banks store hvidvasksag i Estland spænder over perioden 2007 til 2016 vil selskabets revisor, Ernst & Young, kun blive undersøgt for året 2014.

Før det er sagen forældet, skriver Børsen.

Det gør avisen på baggrund af et svar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) til Folketinget. Den mindre undersøgelse er resultatet af, at eventuelle fejl i revision før det vil være forældede i forhold til retligt ansvar.

- Rent erstatningsmæssigt freder forældelsesfristen revisorerne for årene før 2014.

- Hvis de har lavet et dårligt stykke arbejde dengang, vil de altså ikke kunne blive hængt op på en regning i form af et erstatningskrav, siger professor Bent Warming-Rasmussen fra Syddansk Universitet til Børsen.

Erhvervsstyrelsen satte i oktober gang i en undersøgelse af Danske Banks revisors arbejde i forbindelse med den store, estiske hvidvasksag.

Her flød op mod 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske afdeling, der i perioder genererede omkring ti procent af bankens overskud. Uden at revisionen bed mærke i det.

Det har ført til undren over revisionen af banken.

- Vi har fået præciseret, hvilke områder af revisionen, der er i fokus for undersøgelsen. Det kigger vi nu nærmere på og udarbejder et grundigt svar og samler dokumentation til Erhvervsstyrelsen, siger kommunikationschef Michael Basland fra Ernst & Young til Børsen.

Ernst & Young fusionerede i 2014 med KPMG, der før det havde været revisor for Danske Bank.

Til Børsen fortæller formanden for Folketingets erhvervsudvalg, Morten Bødskov (S), at man er klar til at kigge på forældelsesfrister for revisorer.

- Omfanget af de skandaler, vi har set i finanssektoren, ryster alle. Det gælder Luxleaks, Panamapapers, udbyttesagen og hvidvaskskandalen.

- Derfor er det også vigtigt at få kigget på forældelsesfrister mere generelt i både revisorlovgivning og den finansielle lovgivning, siger han.

/ritzau/