Lisa Su. Et navn de fleste ikke kender, men hun er direktør i chipfabrikanten AMD, og hun har i dag formået at skrive historie.

Hun er nemlig, som den første kvinde, blevet den højest betalte direktør i aktieindekset S&P 500.

Det skriver Associated Press og Equilar i en rapport.

Ifølge rapporten havde Lisa Su en indtjening på 58,5 millioner dollars i 2019 svarende til 390 millioner kroner.

Dermed tjener hun blandt andet mere end direktøren for Discovery og den forhenværende direktør for Walt Disney Rober A. Iger.

Rapporten er udarbejdet på den måde, at lønnen for samtlige direktører i S&P 500 bliver sammenlignet.

For at være med i rapporten skal direktørerne ved udgangen af 2019 havde siddet to år i deres stilling. I udregningen af lønnen er der indregnet grundløn, præstationsløn og eventuelle bonusser udbetalt i aktier.

S&P 500 er et aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder.

Lisa Su kom til som direktør i AMD i 2014, og siden da har hun virkelig formået at sætte gang i hjulene.

I 2014 lå firmaet i ruiner, men nu har AMD, som sælger processorer og grafikkort til computere, vundet ind på Intel.

I 2019 blev virksomhedens aktie mere end fordoblet i værdi.

Siden 2011 har Associated Press og Equilar lavet listen over de bedst lønnede direktører i S&P 500.