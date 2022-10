Lyt til artiklen

Til nytår får mange boligejere et plaster på såret trods de stigende renter.

Det gælder dem, der har betalt for et lån med renteloft, skriver Finans.

For fra årsskiftet når lånet et loft og dermed beskyttes de mod rentestigninger.

»De markante rentestigninger, vi har set i år, viser i den grad værdien af at vælge lån med en eller anden form for rentetryghed,« fortæller Totalkredits chefanalytiker Sune Malthe-Thagaard til Finans.

Modsat vil boligejere med den helt korte rentebinding få en markant højere rente. Lige nu er seksmåneders-renten steget med 1,75 procent siden sommer, og Totalkredit forventer en yderligere stigning på 0,25 procent inden nytår.

I alt står 250.000 danskere over for et »rentechok« fra det nye år, når flekslånene med den korteste rentebinding skal have en ny rente.

De voldsomme rentestigninger i 2022 har dermed understreget, at det har kunnet betale sig at sikre renten. Det gælder ikke kun lån med renteloft, men også lån med fast rente.

Og det er også noget, danske boligejere har vist stor interesse for. Realkreditinstitutterne gav nemlig alene i september måned lidt over 18.000 lånetilbud til omlægninger og tillægslån til boligejerne.

I alt vil lån for cirka 23 milliarder kroner ramme renteloftet fra nytår ud af en samlet bestand på 37 milliarder kroner Der er tale om boligejere, der har et loft på op til 3 procent, og det er omtrent 60 procent af alle RenteMax-lån.