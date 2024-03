Skatteændringer på boligmarkedet har gjort ondt på salget af ejerlejligheder i januar, viser nye tal.

Som regel stiger salget af ejerlejligheder i januar sammenlignet med december måned, hvor boligsalget generelt plejer at være sløjt på grund af julehøjtiden.

Men for første gang i Boligsidens statistikker, som strækker sig tilbage til 2011, kan man se et fald i lejlighedssalget fra december til januar.

Det siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, om nye tal for boligsalget.

Hun begrunder blandt andet udviklingen med nye skatteændringer på boligmarkedet, som trådte i kraft fra årsskiftet.

- For store dele af ejerlejlighedsmarkedet har ændringerne medført betydelige stigninger i boligskatten, men dem, der nåede at købe og overtage en bolig inden årsskiftet, fik som bekendt mulighed for at sikre sig en mindre hård beskatning fra 2024 og fremover, siger hun.

- Derfor så vi også, at mange fremskyndede at købe lejlighed til sidste del af 2023, og af samme grund ser vi, at salget droslede mærkbart ned i januar, fordi man nu skal betale boligskat efter de nye satser.

Der blev solgt i alt 978 lejligheder på det danske boligmarked i januar. Det svarer til et fald på 18 procent fra december.

I Aarhus Kommune og Københavns Kommune faldt salget af ejerlejligheder med henholdsvis 15 og 12 procent, mens salget i Odense Kommune stod uændret.

I samme periode voksede salget af huse med seks procent. Der blev i årets første måned solgt 3359 villaer og rækkehuse, fremgår det af dagens opgørelse.

- Dette års januarsalg af huse ligger overordnet set på et rigtig fornuftigt niveau, som også overgår det gennemsnitlige salg fra tiden før de gyldne coronaår, siger Birgit Daetz.

- Og det gælder faktisk for store dele af landet, at hussalget er kommet godt fra start i 2024.

/ritzau/